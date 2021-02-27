Ersun Yanal: Ofansif olarak da bunu yükseltmemiz lazım

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal, defansif anlamda her geçen gün daha iyiye gittiklerini, ofansif olarak da oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini bildirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, iki takımın da karşılaşmada etkili hücum yapamadığını, savunmada emniyeti eline alarak oyun kurmaya çalıştığını belirterek, "Oyuncularımızın defansif disiplinleri her geçen daha iyi oluyor. Ofansif olarak bunu yükseltmemiz lazım. Bunu daha iyi yapabilecek bir takımız. Daha önce yaptık." diye konuştu.