Ersun Yanal: O koltuğu geri alalım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, milli ara öncesi yakaladıkları ivmeyi Alanyaspor karşısında sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. Oyuncularına ligde karar haftalarında olduklarını belirten Yanal, "Ligin henüz çok başındayız ancak bu maçlarda verdiğiniz mesajlar gelecek haftalar için size psikolojik üstünlük sağlar" dedi. Alanyaspor maçının bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Yanal "Ligde 3 maçını kazanmış bir takımla deplasmanda oynayacağız. Milli ara öncesi Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında gücümüzü herkese gösterdik. Şimdi kaybettiğimiz koltuğu geri alarak bir önemli mesaj verme fırsatı daha var elimizde. Bu ligin en iyi takımıyız" uyarısında bulundu.

YİNE ÖNÜMÜZDE 4 ZORLU MAÇ VAR

Milli ara öncesi harika bir hava yakaladıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam "Herkes Fenerbahçe bu zorlu fikstürde ne yapacak diye merak ederken biz çok önemli mesajlar verdik. Şimdi yine milli araya kadar zorlu 4 maç oynayacağız. Alanyaspor'dan başlayarak şampiyonluğun en büyük favorisi olduğumuzu gösterelim" diye konuştu.

(Sabah)