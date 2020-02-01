Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik

Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik.

Biz yine istediğimiz sonucu sezon sonu alacağız. Bugün ortaya koyduğumuz mücadelede golleri atmalıydı. O top çizgiden geçmeliydi. Sadece gol atamadığımız konusunda eleştirim var. Onun dışında oyunun hakimi bizdik.

Ligde oynanacak çok maç var. Oynadığımız futbolla biz son sözü söyleyeceğimiz yere kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

ERSUN YANAL'IN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI:

"Son sözü Fenerbahçe söyleyecek"

Bugün kazansak da kaybetsek de lig bitmeyecekti. Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68'e 32 top üstünlüğümüz vardı. Oyunda atamadığımız çok sayıda pozisyon var. Attığımız bir nizami gol var. İyi yoldayız, yakaladığımız pozisyonları skora çevirmek en büyük problemdi. Bugün oyunculara ne dersiniz derseniz oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadılar. Bu performansı sonuna kadar takip edip devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördünüz, bu mücadeleyi gördünüz. bu ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek