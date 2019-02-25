Ersun Yanal neşteri vurdu! Slimani ve Frey kadro dışı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal Beşiktaş derbisindeki 11'inde radikal bir karara imza attı. Slimani ve Frey'in performansından memnun olmayan Ersun Yanal, iki futbolcuyu da cezası ve sakatlığı olmamasına rağmen Beşiktaş maçı kadrosuna almadı. Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde Harun, Neustadter, Serdar Aziz, İsmail, Şener, Eljif Elmas, Jailson, Alper, Ayew, Valbuena isimleri yer aldı. 11’de Soldado’yu tercih eden Yanal, 2 forvet oyuncusunu maç kadrosuna dahil etmeyerek flaş bir karara imza attı.

Deneyimli hoca, Soldado’nun Galatasaray derbisinde aldığı cezayı tamamlamasıyla birlikte Slimani’yi yedek soyundurmuş, İspanyol forveti ilk 11’de sahaya sürmeye başlamıştı. Cocu döneminde sık sık forma giyen fakat Yanal'ın gelmesiyle kulübeye hapsedilen Frey'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe forması altında 25 maça çıkan Slimani, Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'de 1 gol atabilmişti. 23 maça çıkan Frey ise ligde 3, Avrupa Ligi'nde 2 gol kaydetmişti.

''Kadroya aldığım zaman da 'neden aldın?' diyorsunuz''

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Slimani ve Frey'i neden kadroya almadınız?" sorusuna gülerek, "Kadroya aldığım zaman da 'neden aldın?' diye soruyorsunuz." cevabını verdi.

İlk olarak Benzia defteri kapanmıştı

Yassine Benzia’nın ilişkisi Zenit maçıyla bitmişti. Federasyona bildirilen 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen Benzia, Zenit mağlubiyetiyle artık resmi maçlarda forma giyemeyecek. Fenerbahçe defterini kapatan Benzia, sezon sonu Fransa’ya geri dönecek. Cezaylirli oyuncu, 22 resmi maçta Fenerbahçe forması giyerken hiç gol atma başarısı gösteremedi, sadece 2 asist yapabildi.

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