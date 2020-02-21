En çok gol pozisyonu üreten ama en çok fırsatı da harcayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbi öncesi çözümü buldu. Vedat Muriç'in ceza sahasında yalnız kaldığını tespit eden Yanal, orta saha ve kanatların dışında beklerin de hücuma destek vermesini istedi. Ersun Hoca, kalabalık hücumlarla rakibi bunaltmayı, Muriç'yi rahatlatmayı hedefliyor.

MURİÇ'İ BUNALTAN 'KART' BASKISI

Son haftaların düşüşteki ismi Vedat Muriç, kart baskısı nedeniyle zorlanıyor. 3 sarı kartla sınırda 8 haftadır oynayan Kosovalı forvet, Galatasaray derbisini kaçırmamak için hata yapmaktan haftalardır kaçındı.

Daha önce Gaziantep'te çift sarı kart nedeniyle polemiklerle karşılaşan Muriç, psikolojik olarak da bunaldı. Ancak bu hafta Galatasaray'a karşı sahadaki yerini alacak olan 25 yaşındaki golcü artık rahatladı.

Tamamen derbiye konsantre olan Muriç, motivasyonunu üst düzeyde tutuyor.(Türkiye)



