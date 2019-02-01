Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Galibiyet serilerini çok özlemiştik. Oyuna hızlı başladık. Pozisyon üretme konusunda sorunu olmayan bir takımdık ama sonra bekleyen ve iştahı kapanan bir takıma dönüştük.

Rakibimiz eksik kaldığında daha iştahlı şekilde hücum edebilirdik. Bu süreyi artırmamız lazım.

"Taraftara teşekkür ediyorum"

Kazanan bir takıma dönüşmek hiç kolay değildi. Taraftarlarımızın bunda payı çok büyük. Bize destek oldular. Üzerine basa basa söylüyorum, bu oyuncuların tamamının bu takım için kalbiyle oynayacağını düşünüyorum.

"Moses için sağ-sol fark etmez"

Moses kariyerini sol kanatta yükselterek ciddi transferler yapmış bir oyuncu. Çok güçlü, sağ sol onun için fark etmez. Attığı golde güzeldi. O atak da Jailson'la birlikte güzeldi.

"Şampiyonluk mücadelesi verir gibi..."

Fenerbahçe kimseyi futbol zevkinden mahrum etmeyecek bir takım olmalı. Takım olarak eksiklerimiz olabilir. Ligde ve Avrupa'da en üst seviyede olmaya çalışacağız. Gönül isterdi ki, Erzurum ve Bursa'da yediğimiz son dakika golleri de olmasaydı ama gelişen bir oyunumuz var.

Şampiyonluk yarışındaki bir takımın mücadelesini, hiç puan cetveline bakmadan göstermek durumundayız.

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