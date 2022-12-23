Türk futbolunun şampiyon apoletli teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Arjantin'in rüya gibi şampiyonluğuyla sona eren Dünya Kupası'nı FANATİK'e değerlendirdi. 2022 Dünya Kupası’ndaki tüm maçları izleyip detaylı analizler çıkaran tecrübeli hoca koleksiyonundaki tek eksik parça olan Dünya şampiyonluğunu da tamamlayan Lionel Messi için "Kamuoyunda yıllardır tartışılan Pele, Maradona, Messi, Ronaldo tartışması artık sona erdi. Messi bu duruma sonsuza dek son noktayı koydu" dedi.









'Balıkçı kral gibi...'

Arjantinli oyuncunun Dünya Kupası’nda 7 gol, 3 asist, 2,4 kilit pas, yüzde 68 başarılı top sürme, 1.01 gol ve 0.7 asist beklentisi ile adeta bir 'takım' gibi oynadığını ifade eden Yanal, "Her maçta gemici düğümünü açan bir balıkçı kral gibi hareket etti. Maradona ve Ronaldo gerçekten saygı duyulacak bir hikayeye ve kariyere sahipler. Ancak Messi gibi bu hikayeyi sürdürülebilir kılan bir başka oyuncu yok. 35 yaşında dahi bunu başarıyorsan tartışılacak bir şey kalmamıştır" yorumunu yaptı.

'Maç içerisinde kaybolan oyuncular...'

Dünya Kupası’nın genel röntgenini de çeken başarılı çalıştırıcı, "Futbolun geldiği noktada dört kavram önem kazandı; atletizm, savunma, forvetler ve takım mühendisliği. Atletik özellikleri olmayan oyuncular, az koşan, yüksek şiddetli koşular yapamayan, bunu devamlı hale getiremeyen ve gerekli güce sahip olmayan oyuncular maç içerisinde kayboldu. Bu madde dışında sadece Messi’yi tutuyorum ki zaten dünyada onun gibi bir başka oyuncu yok" diye konuştu.









'Fas, 300 Spartalı gibiydi!'

'Türkiye’de savunma yapan ekiplere kötü gözle bakılır' saptamasında bulunan Ersun Yanal, "Oysa savunma kazanmanın bir formülüdür. Rakibine alan-zaman bırakmayacaksın, becerili oyuncuları baskı altına alacaksın ve hızlı geçişlerle sonuca gideceksin. Fas’ın yaptığı, binerce askere karşı savaşan 300 Spartalı’nın yaptığı ile aynıdır. Ancak forvetleri olmadığı için sonuca gidemediler. Bu da zaten üçüncü vazgeçilmez madde olan etkili santrforların önemini gösterdi" dedi.

'Ronaldo görmezlikten gelinemez'

Takım mühendisliğine özel parantez açan Yanal, “Maç, oynamayan oyuncularla da kazanılır. Arjantin, bunu en iyi şekilde gösterdi ve Di Maria’yı finalde kullanıp sonuca gitti. Her oyuncu göreve hazır olmalıdır. Bu noktada Portekiz, Ronaldo krizini yönetemedi. Eğer bir takımda Ronaldo kadrodaysa sahada olur. Tüm gözler onun üzerindeyken Ronaldo gibi bir oyuncu görmezlikten gelinemez. Teknik ekipten, sahadaki oyuncuya kadar herkes Ronaldo krizini yönetmeliydi" vurgusunu yaptı.









'Arjantin'i, Messi etrafında topladı'

Arjantin’in Messi etrafında birleştiğini de sözlerine ekleyen tecrübeli teknik direktör, " Milli Takım ’ı bıraktığı gün Messi için ‘Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Gitme Messi‘ diye tweet atan Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Scaloni, tüm Arjantin’i Messi etrafında topladı ve herkes Messi için çalışmaktan mutlu oldu. Scaloni, bu anlamda örnek alınacak bir teknik direktörlük ve iletişim becerisi gösterdi" ifadelerini kullandı.

'Arabistan maçı sonrası yeni takım yarattı'

Arjantin’in Dünya Kupası’na kadar olan süreçte 36 maçlık yenilmezlik serisine sahip olduğunu kaydeden Yanal, "Suudi Arabistan yenilgisinden sonra Scaloni, tüm taşları yerine koyarak adeta yeni bir takım yarattı. Arjantin’in Dünya şampiyonluğu, ben dahil herkes için sürpriz gibi olsa da çeyrek finalden itibaren gösterdikleri takım ruhuyla bunu başaracaklarını net ifade ettiler. Messi için oynadılar ve başardılar" açıklamasında bulundu.

Ersun Yanal'la 'en'ler:

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i: Livakovic, Martinez, Romero, Gvardiol, Hernandez, Amrabat, Fernandez, Modriç, Mbappe, Kane, Messi.

En iyi maçı: Arjantin-Fransa

En iyi gol: Richarlison-Sırbistan

En unutulmaz an: Portekiz'in elenmesiyle Ronaldo'nun gözyaşları

En büyük sürpriz: Fas

En büyük hayal kırıklığı: Brezilya

En iyi taraftar: Senegal

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli