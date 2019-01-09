Ersun Yanal: Korkarsanız sadece seyredersiniz

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kulüp dergisinin ocak ayı sayısına bir röportaj verdi.

Yanal'ın sözlerinden önemli kısımlar şu şekilde:

"Reaksiyon verme dahi olmaz!"

Fenerbahçe'nin yapabilecekleri reaksiyon vermenin de ötesindedir.Mücadele ve kazanmak Fenerbahçe'nin karakteridir. Sahada mutlu olan bir takım izleyeceğiz hep birlikte. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin ki, biz onların ne istediğini çok iyi biliyoruz. ve ligin ikinci yarısında tüm istedikleri olacak.

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"Korkarsanız sadece seyredersiniz"

Benim en büyük hedefim Fenerbahçe taraftarının bize gösterdiği sevginin karşılığını vermek. Korkmayan bir futbol takımı yaratmak istiyorum.Çünkü korkarsanız sadece seyredersiniz. 'İnan Fenerbahçe' dedik. İnanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Taraftarımız da bize inansın ve bizim yanımızda olsun.

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