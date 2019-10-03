Ersun Yanal: Kolay fikstür yok

Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında Gazişehir, Başakşehir, Trabzonspor, Alanya, Ankaragücü ve Galatasaray ile karşılaştı. Sarı- Lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle bu periyottan 11 puan çıkarmayı başardı.

Kanarya’nın bundan sonraki fikstürünün kolay olduğu yorumları yapılsa da Ersun Yanal buna katılmıyor. Başarılı teknik adam yaptığı değerlendirmede, “Yeni kurulan bir takım olarak planlarımızın gerisinde kalmadık. Kısa zamanda takım olma yolunda önemli adımlar attık. Eğer şampiyonluk hedefine koşmak istiyorsak, daha fazla çalışacağız, daha az hata yapacağız. Bunu sürekli olarak oyuncularımla paylaşıyorum. Onlardan da olumlu geri dönüşler alıyorum” dedi.

‘Adım adım zirveye’

Ersun Yanal, önlerinde yine zorlu bir fükstür olduğunu belirterek, “Antalyaspor maçı öncelikli hedefimiz. Milli aradan sonra oynayacağımız Denizlispor ve Konyaspor maçlarını da yabana atmıyoruz. Çünkü her kayıp, bizi hedeften bir adım geride bırakacak. Bizim için kolay dönem, fikstür diye bir şey yok. Her maçı kendi içinde değerlendirip, adım adım zirveye yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.



