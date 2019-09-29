Ersun Yanal: Keyifli bir oyun oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından dev maçı değerlendirdi.

Galatasaray’a karşı keyifli bir oyun oynadıklarını dile getiren tecrübeli hoca, “Oynadığımız bir oyun var ve biz bu oyunu geliştirerek, ligin bütün maçlarına yaymalıyız. Bugün (dün) de keyifli bir oyun oynadık. Gol olmasa da seyircilerin zaman zaman futboldan keyif aldıklarını ve heyecanlandıklarını düşünüyorum” dedi.

‘Üzerine koyacağız’

Şu anda zirveye çok yakın olduklarını belirten Yanal, “Şampiyonluk yolunda derbi kazanmak çok özel bir şey ama uzun bir sürecimiz var. Sakat oyuncularımız var. Özellikle çok önemli iki kanat oyuncumuz yok. Hasan Ali son dakika girdi, Isla’nın yine darbeye bağlığı sakatlığı oldu. Biz iyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Oyuncularımı, oyun isteğinden ve başarısından kutluyorum. Oyunumuzun üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı