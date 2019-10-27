Ersun Yanal: Kenetlenirsek engel kalmaz

5. golden sonra taraftarların lehine tezahürat yaptığı ve alkışlarla onore ettiği Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü Ersun Yanal, 5-1’lik galibiyet sonrasında oldukça mutluydu. Maç sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlara övgüler yağdıran Yanal, “Taraftarın ortaya koyduğu tavır, tutku ve destek de camiamızın büyüklüğünü gösteriyor. Taraftarımız, camiamız ve yönetimimizle kenetlenip, yürüdüğümüz zaman önümüzde hiçbir engel olamaz” ifadelerini kullandı.

‘Daha çok destekleyecekler’

Kanat oyuncuları Rodrigues ve Moses’in dönüşü ile daha tehlikeli bir takım olduklarını belirten Ersun Yanal, “Kanat eksiklerimiz tamamlanınca, süratli oynamanın ipuçlarını verdik. Süratin önemini gördük ve taraftara da bunun mesajını verdik. Bu mesajın doğru algılanıp taraftarın bizi daha çok destekleyeceği günler başlayacak” dedi. Bu sezon ilk golünü atan Ozan Tufan’ı da öven Ersun Yanal şöyle konuştu: “Ozan, Türk futbolu için çok önemli bir karakter. Şu an çok profesyonelce bir süreci yönetiyor.