Ersun Yanal: Kaybedilen 6 ayı telafi edeceğiz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Fenerbahçe'nin kazanmaktan öde hedefleri vardır. İstediğimiz oyunu planlayacağımız süreç, ilk geldiğimiz günden beri başladı. 40 dakikalık Erzurum maçı, bugün zaman zaman gösterdik. Ama henüz tamamlanmadı. Savunmadaki sertliği artırmamız gerekiyor. Bu konuda önlemler almalıyız. Özgüveni artırmak için bu tür maçları geçmemiz gerekiyor. Erzurumspor maçının 2. yarısı güven sarsıcıydı ama bunu düzelteceğiz. 4. yıldıza giden yolda iyi bir takım oluşturacağımızdan eminim. Salı veya çarşamba günü geniş bir toplantı yapacağım. En açık şekilde kafalardaki bütün soruları yanıtlayacağım. Bizi neler beklediğini, ilerki hedeflerimizi anlatacağım. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışacak bir dille anlatılacak olayları anlatmamız gerekiyor. Kaybedilen 6 ayın gölgesinde ileride daha iyi şeyler başaracak bir takım olacağız.