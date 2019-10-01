Ersun Yanal kararını verdi! İşte o sistem

Fenerbahçe'de taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan kadrosunda büyük revizyona giden Sarı-Lacivertliler’de yaz döneminde yapılan transferlerin ardından ideal kadroda da hızla şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal, geride kalan 6 haftanın ardından Sarı-Lacivertli takımın iskelet kadrosunu büyük oranda belirledi.

EMRE’NİN PARTNERİ GUSTAVO

Yanal, kaleci tercihini Altay Bayındır’dan yana kullanırken, genç file bekçisi G.Saray derbisindeki performansıyla yerini iyice sağlamlaştırdı. Sağ stoperde Zanka gelir gelmez formayı kaparken, sakatlıklar yüzünden sol stoper oynayan Jailson da gösterdiği performansla formayı kaptırmayacağını ortaya koydu. Ön liberoda kaptan Emre’nin partneri Luis Gustavo oldu.

H. ALİ SOLDA BİR ADIM ÖNDE

Max Kruse, 10 numara mevkisinde her geçen gün performansını arttırırken, Vedat Muriç de forvet hattının banko ismi olarak göz dolduruyor. Yanal, 2 bek ve 2 kanat için H.Ali, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Isla, Moses ve Rodrigues arasından seçim yapacak. Sol bek için iyileşen H.Ali favori gözükürken, sağ bekte Dirar, Isla ve Ozan arasında forma savaşı yaşanacak.

Kaynak: Star