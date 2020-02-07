Ersun Yanal kararını verdi! Aynı kadroyla yola devam!

Fenerbahçe bu sezon özellikle sakatlıklar nedeniyle her hafta farklı 11’lerle sahaya çıktı. Bu konuda bir türlü istikrar sağlayamadı. Ersun Yanal, Başakşehir maçında sahaya sürdüğü kadronun performansından son derece memnun kalınca Trabzon maçına da aynı 11’e çıktı. Sarı-Lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 2-1 mağlup olsa da sezonun en etkili futbollarından birini sergiledi, birçok pozisyon üretti. Ersun Yanal, bu nedenle yenilgiye rağmen aynı 11’le yola devam etmeye kararlı.

Yine formda rakip

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ve Trabzonspor gibi bu hafta yine sezonun formda takımlarından biri olan Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ersun Yanal, güçlü bir orta sahaya sahip olan ve hücumda etkili oyuncularıyla rakipleri zorlayan Alanya karşısında; Başakşehir ve Trabzon maçlarındaki 11’i sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcının 11’i bozmamasının bir nedeni de ligde artık kritik haftalara girilen bu dönemde kadro istikrarı sağlamak istemesi.

Performans artıyor

Başarılı teknik adam, oyuncuların birlikte oynadıkça performanslarının her geçen hafta daha da yükseleceği görüşünde. Özellikle Kruse ve Rodrigues, son dönemde Muriç ile iyi bir uyum yakaladı. Orta sahada da Ozan ile Gustavo ikilisi her anlamda birbirini tamamlıyor. Yeni transfer Falette, ilk 11’i zorlasa da henüz hazır olmadığı için Gineli stoperin Alanya karşısında kulübede olması bekleniyor.