Ersun Yanal kararını verdi

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, Alanyaspor maçında orta alanda yeni transfer Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci’ye, savunmada da göbekte Zanka ile Jailson’a görev verecek.

16 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Ersun Yanal kararını verdi

Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasının son antrenmanını dün Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sakat oyunculardan yoksun olarak mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Sarı- Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal, zorlu randevu öncesi ilk 11’ini şekillendirdi, merakla beklenen orta sahanın göbeği ve stoper ikilisi konusunda kararını verdi.

Yanal, orta alanda yeni transfer Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci’ye, savunmada da göbekte Zanka ile Jailson’a görev verecek.

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