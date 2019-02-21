UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Rus ekibi Zenit'e 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alınan skorun ardından üzgün olduğunu söyleyen Yanal, kendilerinden iyi olmayan bir ekibe elendikleri belirtti ve "Bugün almalıydık. Bu sonuç beni çok üzdü. Bizden iyi olmadıkları kesindi. Bizden iyi olmayan, bizden iyi mücadele etmeyen bir rakibe kaybetmek üzüyor. Artık lige döneceğiz." diye konuştu.

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Sonuca gitmekte sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yanal, "Maçın başında çalıştığımız yerden gol yedik. Bu gol maçı eşitledi. Bir süre bocaladık ama toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı, bu bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz. Oyun önemli ama sonuca dönüştüremiyoruz, bunu da kıracağız." dedi.

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