Ersun Yanal: İsimlerin önemi yok

Kötü başladığı sezonu seri galibiyetlerle bitirmek isteyen Fenerbahçe, kalan sekiz maçını da kazanmayı hedeflerken, teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla açık konuştu. Her maçın final olduğunu vurgulayan Yanal, “Bu süreçte forma giymek istiyorsanız savaşmak zorundasınız. Benim takımımda isimlerin bir önemi yok. Sadece savaşanlarla yola devam ederim” dedi. “Ben kimseye forma vermem, hak eden kadroya girer” vurgusunda bulunan tecrübeli hoca “Her şey siz bağlı. Antrenmanlarda çok çalışan, hak eden sahaya çıkar. Kadroyu ben yapacağım ama ilk on birde kimlerin görev alacağına sergileyeceğiniz performanslarla siz karar vereceksiniz” sözleriyle oyuncularını motive etti.

İlk on birde 9 isim netleşti

Süper Lig’de kolay maç olmadığının altını çizen Ersun Yanal “Ancak takım oyununu eksiksiz sergilersek yenemeyeceğimiz rakip yok” derken “Sizden karakterinizi sahaya koymanızı istiyorum” ifadesinde bulundu. Rekabetin tavan yapmasından memnun olan Ersun Hoca, oyuncu tercihlerinde zorluk yaşasa da Ankaragücü kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Kaleyi yine Harun’a teslim etmeyi düşünen Yanal, savunmada Isla, Skrtel ve Hasan Ali’den de vazgeçmeyecek. Ancak Sadık ile Serdar yarışının kazananı maç günü belli olacak. Mehmet Topal’ın yokluğunu Jailson’un dolduracağı takımda Tolgay ile Soldado’nun yeri garanti. Kanatlarda Dirar ve Moses öne çıkan isimler. Orta alanda ise Zajc ile Mehmet Ekici çekişiyor.(Türkiye Gazetesi)