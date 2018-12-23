Ersun Yanal isimleri belirleyip, neşteri vuracak!

Sezonun 16 haftasını 3 teknik direktörle geçen F.Bahçe'de yardımcı antrenör enflasyonu yaşanıyor! Sarı-lacivertliler, 14 kişilik ekibiyle tarihinin en kalabalık teknik kadrosunu barındınyor. Ersan Yanal ile gelen Volkan Kazak, Recep Karatepe, Niyazi Eniseler ve Gökhan Kağıtçıoğlu, şu anda idmanları yaptıran ekip. Cocu'nun ayrılmasıyla boşa çıkan Chris van der Weerden ile Erwin Koeman, sözleşmeleri henüz feshedilmediği için kulübün çalışanı görünüyor. Yanal öncesi göreve getirilen kaleci antrenörleri Alper Boğuşlu ve Erdem Bali Samandıra'daki görevlerine devam ediyor..

YANAL NEŞTERI VURACAK

Uzun yıllardır kulüpte görev alan antrenör Zeki Göle, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız ve analist Melikşah Sezgin'in görevleri sürüyor. Son dönemde takıma katılan Serhat Pekmezci (scout), Beri Pardo (analiz uzmanı) ve Mehmet Turan Demir (analist) çalışmalarını sürdürüyor. Yanal'ın kısa vadede takımı toparlayıp ardından şişen teknik ekip kadrosuna neşteri vuracağı öğrenildi.

(Sabah)