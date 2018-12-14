Ersun Yanal işbaşı yaptı bile!

Sabah Gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe’nin Trnava karşısına çıkan kadrosunu Yanal belirledi. Fenerbahçe'de yedekler arasında bir isim dikkat çekti. Türkiye U18 Milli Takımı'na seçilen Muhammed Gümüşkaya, Zagreb'de dörtlü turnuvada U18 kadrosunda bulunmasına rağmen, özel izinle Trnava'ya getirildi ve kadroya alındı. Sol kanat ve orta alan bölgesinde görev yapan 2001 doğumlu Muhammed, Ersun Yanal'ın özel isteğiyle getirilirken, genç oyuncu 73'te oyuna girdi. Maçta 9 altyapıdan oyuncu yer aldı, Yiğithan ve Mahsun ilk 11'de başladı.



