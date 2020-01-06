Ersun Yanal: İkinci yarı daha iyi olacak

Fenerbahçe'de tatil bitti. Dün Samandıra'da sezonun ikinci yarısı için top başı yapıldı. Ersun Yanal, antrenman öncesi öğrencileriyle bir araya gelip, toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak oyuncularının son durumlarını soran 58 yaşındaki teknik adam, sezonun ikinci yarısının çok daha zorlu olacağına dikkat çekti. Ersun Yanal, “Ligde son düzlüğe giriyoruz. Liderin 6 puan gerisindeyiz. Hata yapma lüksümüz yok. Maçlar daha da zorlu olacak. Tüm takımlar hedefleri doğrultusunda daha fazla mücadele edecek” ifadelerini kullandı.

‘Size güvenim tam’

Şampiyonluk yolunda ilk 6 haftanın (Gaziantep (d), Başakşehir, Trabzonspor (d), Alanyaspor, Ankaragücü (d), Galatasaray) çok önemli olduğunu söyleyen Yanal, “İlk yarıda bu periyotta 18 puanın 11’ini aldık. Bu kez daha iyisini yapmamız şart. Sizi çok yorucu bir kampın beklediğini şimdiden söyleyebilirim. Şampiyonluk için çok çalışacağız ve ligin bitiminde mutlu sona ulaşacağız. Size güvenim tam” diye konuştu.

Ersun Yanal transfer bekliyor

4 Ocak’ta ara transfer dönemi resmen başladı. Tüm takımlar kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal da gerekli takviyelerin bir an önce yapılması talebini yönetime iletti. Başarılı çalıştırıcı, transferde geç kalmamaları gerektiğini belirtti. Yönetim ise başarılı teknik adamdan transfer konusunda biraz daha sabırlı olmasını istedi. TFF’nin belirlediği harcama limitlerini tutturmaya çalışan Sarı- Lacivertliler, bu nedenle ara transfer döneminde titiz bir şekilde hareket etmek zorunda.