Ersun Yanal iki isme de onay verdi! Forvette rota Fransa...

Kanatta da oynayabilen bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, PSG’li Moting ve Angers’li Bahoken’le yakından ilgileniyor. Ersun Yanal iki isme de onay verdi.

30 Temmuz 2019, Salı 08:38
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Ersun Yanal iki isme de onay verdi! Forvette rota Fransa...

Vedat Muriç ve Allahyar hamlesi sonrası kadroya bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'de rota Fransa'ya döndü... Ersun Yanal'ın raporu sonrası kanatta da oynayabilen hücum oyuncularının üzerinde duran Sarı-Lacivertliler, Ligue 1'de oynayan iki ismi gündemine aldı.

Listenin ilk sırasında PSG formasını giyen Chubo Moting bulunuyor. Diğer isim ise Angers'li Stephane Bahoken... Yönetim bu hafta içinde hem kulüp hem de menajerlerle temasa geçecek.

22 MAÇTA 3 GOL ATTI

Geçen sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 22 maça çıkan Moting rakip ağlara 3 gol bıraktı.

Kaynak: Takvim

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