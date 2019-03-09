Ersun Yanal iddialı konuştu: Rakip bizden korksun!

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik patronu, kritik maç öncesi Başakşehir’e gözdağı verdi. Ersun Yanal, zorlu deplasmanda tek hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getirdi. Yanal, “Rakibimiz lig lideri olabilir. 10 haftadır yenilmiyorlar. Ancak biz Fenerbahçe’yiz. Hiçbir takımdan çekinmeyiz, korkmayız. Sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız ve kazanacağız. Rakibimiz bizden korksun” ifadelerini kullandı.

‘Pes etmeyiz’

Son haftalarda çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, “Beşiktaş ve Rizespor maçlarında son düdüğe kadar pes etmeyeceğimizi gösterdik. Başakşehir karşısında da sonuna kadar savaşan, elinden gelen her şeyi yapan bir Fenerbahçe olacak. Takımımın, başkalarının zor olarak gördükleri galibiyeti alacağına güveniyorum” dedi.

Yusuf Dursun

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