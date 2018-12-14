Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ali Güneş, FBTV'ye telefonla bağlanarak sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ı değerlendirdi.

Yanal'ı Türk futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gördüğünü belirten Güneş, tecrübeli teknik adamlar ilgili şu görüşlerini dile getirdi.

'Maalesef ben kendisiyle çalışma fırsatı yakalayamadım ama bana göre Türk futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri. Çalıştırdığı takımlara baktığınız zaman prese dayalı futbol oynatıyor. Çok koşturuyor, çok pozisyona giriyor. Tam bizim Fenerbahçemize layık olduğunu düşünüyorum. Koeman'a haksızlık etmemek gerek ama Ersun Yanal tam takımımıza uygun bir teknik adam. Benim hem insan olarak hem teknik direktör olarak çok takdir ettiğim bir isim. Umarım hayırlı olur.

'Taraftarın sabırlı olması gerekiyor'

Başkanımız Ali Koç'a teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızın isteğini geri çevirdi. Zor zamanda elini taşın altına soktu. Tekrar taraftarı dinledi ve Ersun Hoca'yı getirdi. Benim taraftardan isteğim başkana ve futbolcularımıza destek olması gerekiyor. Hemen galibiyet serisi beklemiyorum ama Ersun hocanın kesin başarılı olacağını düşünüyorum. Taraftarın hem hocamıza hem takıma sahip çıkmasını istiyorum. Taraftarın biraz daha sabırlı olmasını istiyorum. Takımın biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum.' dedi. (Skorer)