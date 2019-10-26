Ersun Yanal: Hiçbir engel önümüzde duramayacak!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Taraftar desteğini arkasına alan ve maçın başından sonuna kadar hakimiyeti elinden bırakmayan Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı, 17 puanla 2. sıraya yerleşti.

Maçın ardından 90 dakikayı yorumlayan Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, farklı alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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Süratli ve çabuk bir oyun ortaya koyacaklarının mesajını veren Yanal, "Sert ve iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Fenerbahçe'nin eksikleri, özellikle de kanatlar tamamlandıkça ne kadar süratlı ve çabuk bir oyun oynanacağının mesajını verdik. "İstediğimiz oyunun kanat oyuncularıyla ne kadar etkili oynandığının mesajını bugün taraftarlarımıza verdik. Bu mesajın doğru algılanıp daha güçlü destek olacakları günler başlayacak, iyi bir sonuç aldık, mutluyuz." dedi.

Taraftar ve yönetimle kenetlendikleri zaman önlerinden hiçbir engelin duramayacağını vurgulayan tecrübeli hoca, Golleri takıma ne kadar yayarsak ve çeşitlilik ne kadar artarsa bizim için avantaj olacak. Taraftarlarımıza bu mesajı verdiğimiz için mutluyuz. geldiğimiz noktada taraftarımızın ortaya koyduğu tavır camianın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynı tavır bizim için de geçerli. Taraftarımız ve yönetimimizle kenetlenip yürüdüğümüzde önümüzde kimse duramayacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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