Ersun Yanal hesabını yaptı! İşte lig sonu için hedeflediği puan

Bu sezon lig tarihindeki en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe’de sezon sonu için alt sınır 41 puan olarak belirlendi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın kümede kalma barajının 40 puan olacağını tahmin ettiği ve bu nedenle bir an önce 41 puana ulaşmanın hesabını yaptığı ifade edildi.

Sarı-Lacivertli takım şu anda 28 puanla, 14. sırada. Kanarya’nın 41 puana ulaşması için sahasında oynayacağı maçlar büyük önem taşıyor. Kendi evinde sırasıyla Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar ve Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçların en az 4’ünü kazanırsa 40 puana ulaşacak.

Kalan maçlardan da 1 puan çıkartılması halinde sıkıntı yaşanmayacak. Ancak Yanal’ın sadece iç saha maçlarını dikkata almadığı ve deplasmanda Ankaragücü, Alanyasypor, Kasımpaşa ve Erzurumspor mücadelelerinden de puanlar toplayarak, 41 puana en geç 31. haftada ulaşmak istediği belirtiliyor.

Yanal kalan maçlardan da azami puanları alarak ligi iyi bir yerde tamamlamayı planlıyor.

Kaynak: Takvim