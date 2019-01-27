Ersun Yanal: Herkes sorumluluk almalı

Üzerindeki baskının giderek arttığı isimlerden biri olan teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor.

27 Ocak 2019, Pazar 09:23
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Ersun Yanal: Herkes sorumluluk almalı

Üzerindeki baskının giderek arttığı isimlerden biri olan teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor.

Yanal’ın son olarak futbolcularına, “Türkiye Kupası’na erken veda etmemiz, çok acı oldu. Bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Tüm gücümüzü bundan sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi’ne yönelteceğiz. Bizi yoğun bir maç programı bekliyor. Bu zorlu maratonda ayakta kalacağız. Bu nedenle hepinizin sorumluluk alması gerekiyor. 1-2 kişinin çabasıyla bu iş olmaz” dediği öğrenildi.

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