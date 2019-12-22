Ersun Yanal: Herkes haddini bilecek!

Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklaması şu şekilde:

Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe bugün maçı kazandı! Biz görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, hafta içi açıklama yapacağım!

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ERSUN YANAL GENEL BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş maçında oynamayan Emre Belözoğlu da Ersun Yanal'ın yanında yer aldı...

Ersun Yanal:

Bugün yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapıyor bilmiyorum. Biz böyle çirkin saldırılarla yıkılmayız. Herkes haddini bilecek. Öyle dedikoduyla, arkadan konuşmakla olmaz. Çok çirkin. Emre'nin ağrıları vardı. Hep onunla konuştuk. Aramızda hiçbir problem yok. Bu karalamalara itibar etmeyin. Edenlere de cevabını verin. Empati yapın. Bu markaya zarar vermeyin. Hafta içi zaten açıklama yapacağım.



