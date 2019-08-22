Ersun Yanal: Hemen havaya girmeyin!

Fenerbahçe, kötü geçen hazırlık maçlarından sonra lige müthiş bir başlangıç yaptı. Gazişehir karşısında sadece alınan 5-0’lık galibiyet değil, ortaya konan futbol ve neredeyse tüm alanlarda ilk haftanın en iyi istatistiklerine imza atılması; Sarı- Lacivertliler’i havaya soktu. Bu durum Ersun Yanal’ı endişelendiriyor. Deneyimli teknik adam, endişesini oyuncularıyla paylaştı ve uyarılarda bulundu.

‘Aklınızdan çıkarın’

Yanal, 34 haftalık maratonun sadece ilk maçını geride bıraktıklarını hatırlatarak, “Hemen havaya girmeyin. Ayaklarınız yere bassın. Rehavet, bize pahalıya mal olur. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu nedenle Gazişehir galibiyetini aklınızdan çıkarın. Evet çok iyi oynadık, çok güzel bir zafer elde ettik. Ancak tek maçla bir şey kazanılmıyor. Hepimizin sadece Başakşehir’e odaklanmamız gerek” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun