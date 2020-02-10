Ersun Yanal hayal kırıklığı yaşadı

Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe’de büyük bir üzüntü ve tepki hakimdi. Teknik direktör Ersun Yanal, önce Trabzonspor ardından Alanyaspor maçında üst üste gelen bariz hatalar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Hakem Ümit Öztürk’ün kararları, çaldıkları ve çalmadıklarıyla maça ciddi anlamda etki ettiğine inan Yanal, her şeye rağmen sakin kalmaya çalıştı. Başarılı çalıştırıcının Ümit Öztürk’e en ufak kötü bir söz etmediği aktarıldı. Daha sonra soyunma odasına giden Ersun Yanal, tüm pozisyonları bir kez daha izledi. Teknik heyetiyle beraber durum analizi de yapan Yanal, herkesin görüşünü almak istedi. Tecrübeli teknik adamın, tek bir pencereden bakmak yerine herkesin bakış açısını değerlendirmeye aldığı, ‘Bir de siz bakın, siz de yorumlayın. Herkesin görüşü değerli benim için’ dediği aktarıldı. Teknik heyetin de tıpkı Yanal gibi bazı pozisyonlarda net hataların olduğunu vurguladığı bildirildi. Bilhassa son dakikada Mustafa Pektemek’in eline çarpan topta herkes hemfikir oldu. Kruse’nin önüne düşecek topun bir anda kesildiği ve takımın önemli bir gol fırsatını açık açık kaçırdığı dile getirildi. Bununla beraber Jailson’un penaltısı, Welinton’un ilk yarıda verilmeyen elle müdahalesi, Alanyaspor’un ikinci penaltısı öncesi Gustavo’ya Ceyhun tarafından yapılan arkadan müdahale gibi tüm kırılma anları değerlendirildi. (Skorer)