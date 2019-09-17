Ersun Yanal: Hatalar olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından eli boş ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, 3-1 kaybettikleri mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte eksiklerini kapatacaklarını söyleyip camiaya umut dağıttı.

Mücadelenin başında buldukları golün ardından büyük sevinç yaşayan ancak peş peşe gelen rakip takım golleri sonrasında üzüntüsünü saklamayan Yanal, “Alanya karşısında sahada bu takım var, bu takımla çok daha uzun maratonda yaşayacağız. Takımda herkese ihtiyaç var. Bir karakter ortaya koymak en büyük hedefimiz” sözlerini sarf etti.

‘Ne bahanemiz, ne çekincemiz var!’

Tecrübeli çalıştırıcı, bireysel hataların maçın kaderini belirlediğini ve sonucun böyle geldiğini söyledi. Ersun Yanal, “Bireysel hatalardan kaybettiğimiz oyunu bireysel hatalardan kazanamadık. Önemli olan bir duruş ve bu duruşu sergilemeniz. Hatalar olacak ve bu hatalar karşısında duruşunuz değişmemeli. Ne bahanemiz, ne de çekincemiz var. Bu hatalara rağmen oyundan kopmamalıyız” yorumunda bulundu.