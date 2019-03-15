Ersun Yanal, Harun tercihininin sebebini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Volkan'ı yedek bırakıp Harun'la başlayan Yanal, tercihinin sebebini yayıncı kuruluşa açıkladı.

15 Mart 2019, Cuma 20:16 Son Güncelleme:
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Ersun Yanal, Harun tercihininin sebebini açıkladı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u konuk ederken, Teknik Direktör Ersun Yanal, kaleci tercihini Harun'dan kullandı.

Volkan Demirel'i yedek başlatan Yanal, maç öncesi yaptığı açıklamada ''Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir figür. Onun performansını kimsenin tartışmaması gerekiyor. Harun da bizim kalecimiz ve onun da beklentisi çok büyük. Sezon içinde kadroda zaman zaman bu değişiklikleri yaptık." ifadelerini kullandı.

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