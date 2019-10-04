Ersun Yanal: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Sarı-Lacivetli takımın teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal haketmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

İşte Ersun Yanal'ın maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama...

Merkezi çok iyi bir takım ile oynadık. Bunu biliyorduk. Kanatlardan çok iyi organizasyon yapmamız gerekiyordu. Beklerin de oyuna katılması gerekiyordu. Eksiklerimiz de olunca o merkezi bir türlü geçemedik. Her türlü organizasyonu denedik ama olmadı. Oyuncularım bu mağlubiyetten sonra çok üzüldüler ve tepkililer.

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"Hak etmediğimiz bir mağlubiyet"

Bizim bundan sonra yine bu takıma inanıp devam etmemiz gerekiyor. Sakat oyuncularımız döndükten sonra çok daha iyi olacağız. Bugün ki başımıza gelen kaza diyim, rakibin direnciyle birleşince hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık.

"Şampiyon olacağız"

Biz altı hafta içerisinde taraftarın bize inandığı bir süreç yaşadık. Eksiklerimiz olmasına rağmen ortaya koyduğumuz sonuçlar taraftarın istediği sonuçlardı.

Bize inanmaya devam etsinler. Biz bu takıma inanıyoruz. Eksiklerimiz var ancak kısa süre içinde düzeleceğiz. Eksiklerimizin tamamlanması için bir kaç haftaya ihtiyacımız var. Ben bu takımın sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum...

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