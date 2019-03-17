Ersun Yanal güven tazeledi

Tecrübeli çalıştırı, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu maçı bize taraftar kazandırdı. Onların bize verdiği itici güçle, zoru başardık. Milli ara bize çok iyi gelecek. Bu arada eksiklerimizi daha aza indirmeye çalışacağız” dedi.

Takıma 3 gün izin

Sivasspor’u 2-1 yenip, milli ara öncesi rahat bir nefes alan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, milli ara nedeniyle lige verilecek 3 haftalık ara sebebiyle takıma kıyak geçti. Yanal, milli takıma gidecek oyuncuların dışındaki isimlere 3 gün izin verdi. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki salı gününden itibaren eldeki futbolcularıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Stat bakıma alındı

Milli ara nedeniyle Süper Lig’e verilecek arada Fenerbahçe hem yaralarını saracak hem de tesislerini elden geçirip bakıma alacak. Özellikle Ülker Stadı’nın zemini yeniden elden geçilirken, Samandıra’daki eksikler de giderilecek. Bakıma alınacak çimlerin, önümüzdeki ayın ortasında oynanacak olan 28. hafta maçına yetiştirileceği açıklandı.