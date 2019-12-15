Ersun Yanal: Gücünüzü gösterin!

Takımla yaptığı maç toplantısında motivasyonu üst seviyede tutan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Zor geçecek ama biz kazanacağız. Gücünüzü gösterin” dedi

15 Aralık 2019, Pazar 06:01
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Ersun Yanal: Gücünüzü gösterin!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor mücadelesine final gözüyle bakıyor. Lider ile aralarında 5 puan fark olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, takımla yaptığı son maç toplantısında net konuştu.

Oyuncularını hafta boyunca çok iyi motive eden Yanal’ın “Sivas ile aramızda 5 puan fark var. Bu nedenle bizim için kesinlikle kazanılması gereken bir karşılaşma. Sakin olacağız, büyük takım olduğumuzu göstereceğiz. Zor geçecek ama disiplinden kopmazsak biz kazanırız. Gücünüzü gösterin. 90 dakika tam konsantrasyon istiyorum” dediği öğrenildi.

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