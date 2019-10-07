Fenerbahçe, sezona büyük şanssızlıklarla başladı. Audi Cup’ta Hasan Ali Kaldırım’ın ayak tabanından sakatlanmasının ardından kabus peş peşe gelen kötü haberlerle sürdü. İsla, Tolgay, Serdar Aziz, Moses, Rodrigues...

Yola yenilenen kadrosuyla, şampiyonluk hedefiyle çıkan Sarı-Lacivertliler bir türlü ideal 11’iyle sahada olamadı. Ersun Yanal, birçok oyuncusunu farklı mevkilerde oynatarak geçici çözümler üretmeye çalıştı. Fenerbahçe’deki sakatlık kabusu, milli arayla birlikte sona eriyor. Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues’in takıma dönmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler ilk kez tam kadro olacak.

Rami için fırsat

Milli takımlardaki oyuncuların da sağlıklı dönmesi halinde Ersun Yanal, Denizlispor karşısında ideal 11’ini oynatma ve görme şansı yakalayacak. Milli aranın Fenerbahçe için bir diğer avantajı da başta Adil Rami olmak üzere bir türlü hazır hale gelemeyen futbolcuların da arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatma imkanı bulacak olmaları.

Yanal’ın ideal 11’i

Altay

İsla

Zanka

Gustavo

Hasan Ali

Emre

Ozan

Moses

Kruse

Rodrigues

Muriç