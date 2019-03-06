Ersun Yanal geldi Fenerbahçe tavan yaptı!

Fenerbahçe bu sezon büyük ümitlerle göreve getirdiği Phillip Cocu ile tarihi çöküş yaşarken, vekil hoca Erwin Koeman da derde derman olamamıştı. Ne zaman ki, tribünlerin sevgilisi Ersun Yanal teknik direktörlük koltuğuna oturdu, toparlanma da başladı. Evet belki, taraftarın beklediği kadar hızlı değil ama Yanal’la tırmanış rakamlara net şekilde yansımış durumda. Cocu ile çıkılan on lig maçında yedi gol atıp on üç gol yerken iki galibiyet, üç beraberlikle 9 puan toplayabilmişti. Beş maç süren Koeman döneminde ise Fenerbahçe, yedi gol kaydetmiş, kalesinde sekiz gol görmüş, bir galibiyet, iki beraberlik, üç yenilgiyle 5 puan kazanabilmişti. Hollandalıların, 14 puanla 17. sırada bıraktığı takımı devralan Ersun Yanal ise, dokuz maçta 14 puan kazanarak takımı 14.lüğe taşıdı.

TAKIMDA IŞIK VAR

Ersun Yanal’ın takımı atılan gol, yenen gol, toplanan puan olarak Cocu-Koeman ikilisine fark atarken diğer bütün istatistiklerde de Hollanda dönemini geride bıraktı. Koşu ve yüksek şiddetli koşu mesafelerini geliştiren sarı-lacivertliler, topa sahip olma, topla oynama, 3. bölgede topla oynama, pas ve isabetli pas yüzdelerinde de ilk 15 haftalık dönemi geçti. Sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının 7 haftası geride kalırken hanesine 12 puan yazdırarak en çok kazanan 7. takım olmayı başardı. Yanal etkisi puan sıralamasına camianın beklediği kadar hızlı bir etki yapmamış olsa da direnci artan sarı-lacivertlilerin geri dönüşleri, yenilgiyi kabullenmeyen mücadele anlayışı tribünlere umut aşılıyor. (Türkiye Gazetesi)