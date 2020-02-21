Ersun Yanal: Galatasaray derbisi kaderimizi belirleyecek

Ersun Yanal, takımını derbiye taktiksel olduğu kadar mental anlamda da hazırlamaya çalışıyor. Tecrübeli hoca, her konuşmasında üzerine basa basa bu maçın kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ersun Yanal, dünkü idmandan önce de takımı etrafına toplayarak, “Son 3 maçta 8 puan kaybettik. Çok kötü bir dönem geçirdik. Galatasaray derbisi, kaderimizi belirleyecek. Şampiyonluğa tutunmak için artık son şansımızı kullanacağız. Sezon boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını alma umutlarımız, bu 90 dakikaya bağlı” ifadelerini kullandı.

‘Onlar daha stresli’

58 yaşındaki çalıştırıcı, en büyük şans ve kozlarının 12. adam olacağını söyleyerek, “Galatasaray karşısında bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Rakibimiz 20 yıldır stadımızda kazanamıyor. Sahaya bizden daha stresli çıkacaklar. Taraftarı arkamıza alarak ilk düdükten itibaren rakibimize üstünlüğümüzü göstermeliyiz” dedi.