Ersun Yanal: Futbolun dünü yok, bugünü var

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kulüp tarihinde 2. kez finale yükselen ve kupada oynadığı tüm maçlarını gol yemeden kazanan Ersun Yanal'lı Antalyaspor kupayı müzesine götürmek istiyor. Akdeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularıma buraya kadarki tutumlarından dolayı teşekkür ederim. Hiç mücadeleyi bırakmadılar. Karşılarında da ligin şampiyonu var. Bizim amacımız galibiyeti almak ve tarih yazmak. Futbolun dünü yok, bugünü var. Umarım zafer bizim olur."

"Bizim amacımız tabii ki de galibiyet almak ve tarih yazmak. Kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım zafer bizim olur. Bugün oyunun stratejisi sahada kendisini gösterecek. Bizim de güçlü olduğumuz yönlerimiz var."