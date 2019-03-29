Ersun Yanal’ın transferde 1 numarası, Konstaninos Fortounis... Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin başına geçtikten kısa süre sonra yeni sezon planlamasına başladı. Yanal, transfer listesinin başına Yunan yıldızın ismini yazdı.

Başarılı çalıştırıcının yardımcısı Recep Karatepe, 26 yaşındaki oyuncuyu Olympiakos’un Aris’i 4-1 mağlup ettiği maçta canlı olarak izleyerek rapor hazırladı. Ancak Fenerbahçe’nin Fortounis’i izlediği tek mücadelenin bu olmadığı ortaya çıktı. Sarı- Lacivertliler’in, başarılı orta saha oyuncusunu daha önce iki maçta da daha canlı olarak takip ettikleri öğrenildi.

Kesin karar verildi

Aris mücadelesinin ardından ise Konstaninos Fortounis’in transferine kesin olarak karar verildi. Ersun Yanal’ın yönetimden Yunan yıldızın mutlaka alınması yönünde talebi olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Damien Comolli de geçtiğimiz hafta harekete geçerek görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmek için sınırları zorlayacak.

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