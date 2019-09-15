Ersun Yanal Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'ini belirledi
Fenerbahçe Süper Lig'de bu akşam lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçının ilk 11'ini belirledi. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve kadroya alınmayan Emre Belözoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahayı yeni transfer Luiz Gustavo'ya emanet edecek. Milli Takım'daki performanslarıyla ve attıkları gollerle takdir toplayan Ozan Tufan ile Deniz Türüç de yine ilk 11'de olacak. Ozan sağ bek, Deniz de sağ açıkta forma giyecek.
Kosova Milli Takımı'yla hem Çek Cumhuriyeti hem de İngiltere maçlarında fileleri havalandıran Vedat Muriç Sarı Lacivertliler'in gol ayağı olurken, solda Garry Rodrigues, Ortada Max Kruse oynayacak.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i şu şekilde:
Altay - Ozan Tufan - Jailson - Zanka - Nabil Dirar - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Deniz Türüç -Max Kruse - Garry Rodrigues - Vedat Muriç
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