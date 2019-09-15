Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahayı yeni transfer Luiz Gustavo'ya emanet edecek. Milli Takım'daki performanslarıyla ve attıkları gollerle takdir toplayan Ozan Tufan ile Deniz Türüç de yine ilk 11'de olacak. Ozan sağ bek, Deniz de sağ açıkta forma giyecek.

Kosova Milli Takımı'yla hem Çek Cumhuriyeti hem de İngiltere maçlarında fileleri havalandıran Vedat Muriç Sarı Lacivertliler'in gol ayağı olurken, solda Garry Rodrigues, Ortada Max Kruse oynayacak.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i şu şekilde:

Altay - Ozan Tufan - Jailson - Zanka - Nabil Dirar - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Deniz Türüç -Max Kruse - Garry Rodrigues - Vedat Muriç

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