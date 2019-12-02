Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal iddialı açıklamalar yapsa da sarı-lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor. Yanal yönetiminde ligde şu ana kadar 22 puan toplayabilen Fenerbahçe'de bu değer son yirmi yılın en kötü ikinci performansı oldu. Sarı-lacivertli ekibin en kötü karnesi ise geçtiğimiz yıl 13 haftada toplanan 13 puanla gerçekleşmişti. Kanarya en fazla puanı ise deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe dış sahada alabileceği 21 puanın 12'sini çimlere gömdü.

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Fenerbahçe, 13. haftalar itibarıyla puanda sergilediği en kötü dokuz sezonda sadece bir kez şampiyon olabildi. Kanarya 2018-19, 2017- 18, 2012-13 ve 2008-2009 sezonlarından eli boş ayrıldı. 2010-2011 sezonunda hedefe ulaşan Fenerbahçe, bu sezon öncesinde de 'en kötü dört sezon' karnesinde zirvede sezonu tamamlayamamıştı. (Sabah)

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