Fenerbahçe'de yeni teknik direktör resmen açıklandı. Sarı-Lacivertli takım resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaştığını resmen duyurdu.

Ayrıca Fenerbahçe kulübü twitter hesabından Ersun Yanal'ın 2014 yılında attığı "Mutluluk FENERBAHÇE'de olmaktır." Tweeti alıntılanarak "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!" paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama...

Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.

Yanal'dan takıma izin

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava deplasmanından gece geç saatlerde dönen Fenerbahçe'de takım bugün izinli. Sarı Lacivertli ekip yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ilk antrenmanını yarın Samandıra'da yapacak.





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