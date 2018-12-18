Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü Ersun Yanal için imza töreni düzenledi. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen törende Yanal, kendisini 1,5 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza öncesinde Ersun Yanal, kısa bir açıklama yaptı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"4. YILDIZI TAKACAĞIZ"

Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'nin büyüklüğü sportif hedeflerin bile üzerindedir. Fenerbahçe bu ülkenin sporda lokomotiflerinden biridir. Koç Ailesinin bir mensubu olan başkanımızın da burada bulunması Türk sporu açısından da çok olumlu bir gelişmedir. Takımın bugün bulunduğu yer futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır. Evet, dördüncü yıldızı takacağız. Dördüncü yıldız için var gücümüzle, hepinizin desteğiyle, el ele çalışacağız. Bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok.

Ligi kaçıncı sırada bitiririz bilemiyorum ama ikinci yarıyla beraber ligin yeni başladığını düşünürsek biz o tablonun lideri olacağız.

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"KADRO DIŞI KALANLARLA İLGİLİ KONUŞACAĞIZ"

Geleli henüz 3 gün oldu. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durumu konuşacağız. Basın mensuplarıyla da bir araya gelip onlara da açık yüreklilikle her sorularına cevap vereceğim.

(Takımın gol sayısının az olmasıyla ilgili) Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Taraftarının bir kültürü var. Biz bunun dışında bir şey yapmayacağız. Ben bir önceki şampiyonluğu tek başıma almadım. Çok önemli bir takım ve birliktelik vardı.

Rakibimize dün çok fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bu süreyi artırmamız lazım. İkinci yarıda sürekli oyunu oynayan bir Fenerbahçe izleyeceksiniz.

"BU KONU ARTIK KAPANSIN"

2010/2011 sezonu hakkında ki soruyla ilgili) 2013/2014 sezonunda ben Fenerbahçe'de görev yaptım. Bunun dışında ben şampiyonluktan bahsetmedim. Bütün röportajlarıma bakabilirsiniz. Bu konu artık kapansın. Röportajlarıma bakın.

Türkiye'de sporun geldiği noktayı çok iyi anlamak gerekiyor. Gelmiş olduğumuz noktanın temelinde yatan en büyük belirsizlik, yönetimsel problemler. Kulüplerimizin bu duruma gelmesinin sebebi kurumsal yapının doğru planlanmamasıdır.