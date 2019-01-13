Ersun Yanal: Farkımızı görecekler!

İkinci yarıya büyük umutlarla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, 9 gün süren Antalya kampını sonlandırdı. Söz konusu süreçte sadece 1 gün izin yapan ve Belek bölgesine adım attığı günden bu yana hep çift idman yapan Sarı- Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal’ın, kamptaki çalışma ortamından son derece memnun kaldığı öğrenildi.

AZ Alkmaar maçıyla kampı sonlandıran Kanarya’da Yanal’ın oyuncularına, “Çok iyi bir kamp dönemini geride bıraktık. Ortaya koyduğunuz istek ve arzudan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 2018 yılı artık geride kaldı. Şimdi bizim için yükseliş zamanı geldi. Hepinize güveniyorum ve gerçek kalitenizi sahaya yansıtmanızı istiyorum” dediği öğrenildi.

‘Onları mutlu edeceğiz’

“Ümraniye ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçında çok farklı bir Fenerbahçe sahada olacak. AZ Alkmaar maçındaki hatalarımızdan ders almamız gerekiyor. Özellikle savunmada daha iyi organize olmamız şart. Basit goller yememeliyiz” diyerek sözlerine devam eden tecrübeli hocanın, “Sizler, ikinci yarıda farkın ne kadar büyük olduğunu herkese göstereceksiniz. Elimizden geldiğince eksiklerimizi gidereceğiz ve üç cephede elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız için oynayacağız ve alacağımız sonuçlarla onları mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yusuf Dursun