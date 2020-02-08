Ersun Yanal endişeli değil: Yaptık yine yaparız!

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısıyla birlikte zorlu bir viraja girdi. Gaziantep deplasmanında ve Başakşehir karşısında kazanan Sarı-Lacivertliler, geçen hafta Trabzon’da yenildi. Ersun Yanal ve öğrencileri için bu akşamki Alanya mücadelesi de zorlu geçmeye aday. Akdeniz ekibi, ligde son 5 maçını da kazanarak Kadıköy’e geliyor. Ancak bu durum, Yanal’ı endişelendirmiyor.

‘Kalitelerini gösterdiler’

Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Evimizdeki son maçımızda yine formda olan bir takımı, ligde 16 maçtır yenilmeyen Başakşehir’i çok iyi bir futbolle yenmiştik. Alanyaspor da iyi bir hava yakaladı. Son olarak kupada Galatasaray karşısında da ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösterdiler. Ancak taraftarımızın desteğini arkamıza alarak, aynı Başakşehir’de olduğu gibi Alanya’nın da serisine son vereceğiz” diye konuştu.

‘Bizim için fırsat’

Tecrübeli çalıştırıcı bunu başarmak için 90 dakika boyunca üst düzey mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Fenerbahçe gibi oynadığımızda kimse önümüzde duramaz. Alanya maçında da böyle oynayarak kazanacağımıza inancım tam. Bu karşılaşma, şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstermemiz açısından da önemli bir fırsat. Sivas ile Başakşehir’in oynayacağı haftada galip gelerek üst sıralara yaklaşabiliriz” dedi.

Yusuf Dursun