Ersun Yanal: En kırılgan takım biziz

Miliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugünkü kritik Bursaspor karşılaşması öncesinde takımla birçok toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyunculardan hücumda ve savunmada daima birlikte hareket etmelerini isteyen deneyimli hoca tesislerdeki toplantılarda çok çabuk hedeften uzaklaşan bir takım olduklarının altını çizdi.

Ersun Yanal, Süper Lig'in en zayıf kadrolanna sahip takımlarından bile bu konuda geride olduklarına vurgu yaparak, "Ligin belki de en kırılgan takımıyız" dedi. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuyla en kötü ihtimalle ilk 7 içinde olması gerektiğini düşünen Yanal ve teknik heyet, puan cetvelindeki yerlerinin en önemli sebeplerinden birini özgüven problemi olarak görüyor. Sarı-lacivertli takımda, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçıyla birlikte bu sıkıntı daha da arttı. Yapılan toplantıların tamamında özgüven probleminin üzerine gidildi. Ersun Yanal'ın tesislerdeki genel toplantıların yanı sıra oyuncularıyla zaman zaman bireysel görüşmeler de yaparak, moral aşılamaya çalıştığı aktarıldı.

Bu arada yoğun geçen hazırlık kampının ardından sarı-lacivetli takımda tempo düştü. Ümraniye maçıyla birlikte başlayan süreçte Fenerbahçe iki kulvarda arka arkaya kritik maçlara çıkacak. Bu nedenle Ersun Yanal, antrenman temposunu düşürdü ve daha çok dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.