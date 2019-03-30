Fenerbahçe sezona Phillip Cocu ile başladı, ardından Erwin Koeman yola devam etti. Ligin 16. haftasındaki Erzurum maçıyla birlikte Ersun Yanal, Sarı-Lacivertliler’i devraldı. Yanal yönetiminde belki beklenen sonuçlar tam olarak gelmedi ancak istatistik anlamında birçok alanda Kanarya’nın rakamları yükseldi. Oyuncu bazında ise Ersun Yanal’ın sihirli değneği, Soldado’yu bambaşka bir görünüme soktu. Ligdeki ilk 15 haftada hiçbir varlık gösteremeyen ve gol sevinci yaşayamayan İspanyol forvet, Yanal döneminde 4 kez fileleri sarstı. Sadece gol sayısı değil, tecrübeli oyuncunun birçok alandaki istatistikleri de ciddi bir artış gösterdi.

Sakatlıklar azaldı

Tecrübeli çalıştırıcının idman metodlarının etkisi özellikle yaşanan sakatlıklarda kendini gösterdi. Ersun Yanal’dan önceki dönemde toplam 28 sakatlık yaşanırken, başarılı teknik adamın döneminde bu sayı 9’a düştü. Sakat oyuncuların kaçırdığı toplam idman sayısı da 430’dan 116’ya geriledi. Burada ön plana çıkan faktör, ‘Kreatin Kinaz Testi’ oldu. Bu sayede oyuncuların kanındaki değerlere göre özel idman programları hazırlandı. Ayrıca sakatlık önleyici çalışmalar yapıldı.

Yusuf Dursun

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