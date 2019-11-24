Ersun Yanal: Eksiklerle oynamaya alıştık

Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Zor bir rakiple oynadık. Bir dönem sağ bek, sol bek, bir dönem de santrfor... Eksiklerle oynamaya alıştık. Büyük takımız bunu yapmak zorundayız. Bugün kazanmaya yakındık. Bir de işin gol tarafı var. Futbolda penaltılar kaçar, gol vuruşları bazen olmaz. Bugün oyuncular zaman zaman iyi tempoda oynadık, rakibe de üstünlük kurduk ama olmadı.

Umarım eksikler haftaya düzelecek. Bir mevkinin oyuncusunun yerine başka mevkinin oyuncusu oynadığı zaman zorluk çıkıyor tabii ki.