Ersun Yanal derbinin anahtarını buldu! İlk gol

Sıkıntılı günleri Galatasaray galibiyetiyle noktalamak isteyen Fenerbahçe, derbiye büyük bir motivasyonla hazırlanırken teknik direktör Ersun Yanal’dan oyuncularına ilk gol uyarısı geldi.

Sezonun en özel maçına çıkacaklarını hatırlatan Yanal “Sizlere Kadıköy’deki Galatasaray derbilerinin önemini anlatacak değilim. Kazanmamız gerekiyor ve bunun için de gol atamamız şart” ifadesinde bulundu. Ankara’da kaçırdıkları gollere değinen tecrübeli teknik adam “Hiçbir maçta böyle bir lüksümüz yok. Hele ki Kadıköy’de Galatasaray’a karşı” derken, “Her şeyin lehimizde olduğu bir mücadele bizi bekliyor. 20 yıllık gelenek ve taraftar desteğiyle maça psikolojik üstünlükle başlayacağız. Ama bunu skora da yansıtmamız gerekiyor. İlk golü biz atarsak her şey çok daha kolay olur” dedi.

Geri dönüşler Fener’in

Maça coşkulu başlamalarının şart olduğunu dile getiren Ersun Yanal “Son 7 haftada ilk golü hep biz yedik. Maça agresif başlayacağız ve son düdük çalana kadar her şeyimizi ortaya koyacağız” dedi. İstatistikler de Ersun Yanal’ı destekler nitelikte. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin son 25 yılındaki 50 lig maçında ilk golü atan taraf sadece 3 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler gol perdesini açtığı 23 maçı kazandı. Galatasaray ise ilk golü attığı maçların sadece 11’ini kazandı. Son 50 maçın altısı gollü beraberlikle biterken, bu karşılaşmaların beşinde perdeyi açan Fenerbahçe, eşitliği yakalayan ise Galatasaray oldu. İlk golü atmasına rağmen üç kere yenilgi yaşayan takım da sarı-kırmızılı ekipti. Ancak Fenerbahçe bu sezon ilk golü yediği 7 lig maçından sadece ikisini kazandı. Sarı-lacivertliler üç defa beraberliği yakalarken iki defa da sahadan mağlup ayrıldı. (Türkiye Gazetesi)



