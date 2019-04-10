Fenerbahçe için tarihin en kötü sezonunda teselli sağlayacak tek bir şans kaldı: Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’ı mağlup etmek... Samandıra’da herkes dev maçı konuşuyor. Ersun Yanal ve ekibi, derbide galibiyeti getirecek planlamayı yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Teknik heyet, Galatasaray’ın güçlü ve zayıf yönlerini en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor.

Bağlantıyı kesecek

Ersun Yanal, rakip kim olursa olsun Fenerbahçe’nin kendi oyununu oynamasından yana. Ancak Galatasaray’a karşı tedbirler alması gerektiğinin de farkında. Sarı-Kırmızılılar’ın hücumdaki en etkili bölgesi sağ kanat. Mariano ve Feghouli, Belhanda’nın da sağ çizgiye yanaşmasıyla bu bölgeden rakipleri ciddi şekilde tehdit ediyor. Yanal, bu üçlünün bağlantısını keserek rakibinin hücum gücüne darbe vurmaya çalışacak. Hücumda ise Nabil Dirar önderliğinde sağ kanattan yapılacak bindirmeler ön plana çıkacak. Orta sahadaki oyuncular da atak sırasında sağ kanada kayıp, özellikle arka direk ortalarıyla etkili olunması planlanıyor.

Defans arkası sorun

Fenerbahçe’de savunma arkasına atılan toplar en büyük sıkıntı. Son olarak Ankaragücü maçında Boyd’un golü bu şekilde geldi. Orgill de defansın arkasına sarkı pozisyonlara girse de değerlendiremedi. Galatasaray’da Onyekuru, bu alanda ligin en tehlikeli isimlerinden biri. Diagne de savunma arkası koşularıyla sıkıntı yaratabilir. Ersun Yanal, bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

Özel çalışacaklar

Sarı-Kırmızılılar, Marcao-Luyindama ikilisiyle hava toplarında rakiplere göz açtırmıyordu. Ancak iki stoperin de cezalı olması, Fenerbahçe için hava ve duran topları önemli bir silah haline getirecek. Ersun Yanal, takımına hafta boyunca bol bol yan top organizasyonları çalıştırarak bu durumu avantaja çevirmek istiyor.